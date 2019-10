Pro Patria, amichevole alla “Pinetina” e vittoria contro l’Inter

Una giornata speciale per la Pro Patria, che nel pomeriggio di oggi – giovedì 10 ottobre – è scesa in campo al Suning Center di Appiano Gentile, più comunemente conosciuto come “Pinetina” per affrontare in amichevole a porte chiuse l’Inter. (Foto Getty Images/FC Internazionale)

I tigrotti hanno sfidato in un test allenante la squadra di Antonio Conte, che sta svolgendo gli allenamenti in questa pausa dedicata alle nazionali senza i tanti convocati ma con tanti Primavera aggregati.

I ragazzi di mister Ivan Javorcic si sono anche tolti lo sfizio di vincere l’amichevole 3-2. Un bel gol di Le Noci ha aperto la contesa. Il raddoppio biancoblu è stato siglato da Mastroianni, che precedentemente si era fatto parare un penalty da Padelli. Politano dal dischetto ha accorciato le distanze ma Defendi nella ripresa ha siglato il tris per la Pro. Il 2 – 3 definitivo è stato messo a segno con uno splendido sinistro dalla grande distanza da Di Marco.

Lo stesso allenatore della Pro Patria, ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport: «Abbiamo vinto 3-2, tra l’altro Dimarco ha fatto un gran gol da centrocampo. E’ stato un buon allenamento per noi e ringraziamo l’Inter per l’ospitalità. Per noi è stata una bella esperienza, è stato un onore e un piacere. Conte ci ha ringraziato per la disponibilità e noi abbiamo ringraziato lui».

Ora per i nerazzurri proseguirà il lavoro a ranghi ridotti in attesa della ripresa del campionato (domenica 20 ottobre contro il Sassuolo) mentre per la Pro Patria è in programma la trasferta di Olbia domenica 13 ottobre.