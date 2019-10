“Quella non è Avril”: quando la bufala distorce la realtà

Avril Lavigne è morta davvero? Il 5G è nocivo per la salute? Trump è stato rapito? Lo sgombero dei richiedenti asilo di Roma è avvenuto davvero tra insulti e spintoni?

Sono le domande a cui hanno dato risposta gli studenti del corso di Comunicazione dell’università dell’Insubria che per tre mesi hanno indagato sulla veridicità di alcune notizie clamorose o inquietanti apparse sulla stampa nazionale e internazionale, attraverso lo strumento del Fact- Checking.

I risultati delle analisi verranno presentati domenica 10 novembre alle ore 9 all’Hotel Palace in via Manara a Varese all’interno del panel: « Fake news e deontologia, gli studenti dell’Insubria a caccia di false notizie. I risultati di una ricerca» che vede protagonista anche Filippo Piervittori, giornalista ed editore digitale che ha guidato i ragazzi nell’indagine, il professore Franz Foti che insegna Giornalismo e Comunicazione Politica, Comunicazione Pubblica e Istituzionale all’Università statale dell’Insubria di Varese e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti.

Il tema è più che mai attuale: con l’arrivo del digitale, la comunicazione si è ampliata diventando più popolare, veloce e incalzante.

Il rovescio della medaglia è dovuto all’impossibilità di distinguere notizie corrette da bufale colossali : « Dobbiamo recuperare qualità e, per far ciò, dobbiamo recuperare gli insegnamenti del giornalismo di un tempo che imponeva il controllo incrociato delle fonti – spiega Piervittori presidente dell’associazione contro le fake news Quality News Italia – La velocità di pubblicazione ha portato il mondo del giornalismo a dimenticare le doverose regole. Si deve lavorare per ristabilire il giusto ritmo dell’informazione, creata su tempi di analisi, studio e verifica di ogni elemento dell’informazione».

La fretta e un’etica della notizia ormai trascurata sono al centro del dibattito deontologico anche dell’Ordine dei Giornalisti: « Secondo uno studio del Politecnico di Milano – racconta ancora Filippo Piervittorio – almeno il 50% di noi ha contribuito alla diffusione di fake news in Italia. E ciò, non per malafede, ma perchè viviamo di istinti e sensazioni rapide e questo non va d’accordo con la qualità. Alcune tipologie di produzioni hanno bisogno di tempo e i ragazzi devono imparare che non solo i social informano. Dovrebbero tornate a sfogliare i giorni, anche quelli digitali: solo esplorando ciò che non si conosce si possono fare scoperte e nuovi incontri per ampliare i propri orizzonti».

Tra i relatori anche il Presidente dell’Ordine Alessandro Galimberti si è espresso più volte sul pericolo di destrutturazione del sistema dell’informazione che deriva dalle piattaforme social. Il suo è un ruolo delicato di garanzia per i lettori e di monito a quanti vogliono seguire in modo professionale la carriera giornalistica. (A questo link il testo letto in occasione della Festa dei Giornalisti il 27 gennaio del 2018)

