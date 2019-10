Serata “all’antica” tra tradizioni e gusti medievali

Tornare indietro nel tempo e testare i gusti del Medioevo. La ProLoco Caronno Pertusella e l’associazione Garben Gentes, che promuove la storia e la cultura del medioevo, propone per questo weekend la “Notte medievale”, una rievocazione del momento della cena ai tempi del noto periodo storico, con un menù a base di pietanze dai “sapori antichi”, in un contesto di vecchia data che sarà arricchito dall’animazione.

La cena sarà accompagnata dalla degustazione di vini speziati, come il Chiaretto e l’ippocrasso, tipica bevanda medievale.

L’evento si terrà sabato 19 ottobre, dalle ore 19 al Parco della Resistenza di via Avogadro di Caronno Pertusella, e si svolgerà anche in caso di maltempo, in quanto la cena sarà all’interno di una struttura coperta e riscaldata. Il menù completo della serata, compreso quello alternativo per i bambini, è visibile sulla pagina Facebook ProLoco Caronno Pertusella. È richiesta la prenotazione, al contatto 3479639617.