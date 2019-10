Il trofeo città di Savona alla saronnese Alessandra Bossi

Nel primo week end di ottobre la Liguria ha vissuto un vero e proprio scorcio d’estate con temperature estive molto al disopra della media stagionale, così turisti e bagnati ne hanno approfittato per riempire le spiagge ancora attrezzate.

Anche Savona ha registrato il tutto esaurito per una serie di eventi che hanno catalizzato la città, oltre il normale turismo c’è stato il raduno del primo reggimento degli Alpini con la tradizionale sfilata nel centro città e la quinta edizione del trofeo Città di Savona, gara interregionale di Karate organizzata dal comitato CSEN Liguria (comitato sportivo educativo nazionale) aperto a tutti gli atleti tesserati FIJLKAM (federazione ufficiale di karate e arti marziali del CONI) con gare di Karate individuale ed a squadre.

Primo posto assoluto per la saronnese Alessandra Bossi nella gara di Kumite individuale (combattimento) categoria Esordienti che continua così spedita il suo percorso di crescita agonistica e di passione per questo splendido sport che non riscuote l’attenzione dei media come altri sport più popolari, ma che oramai è diventato uno sport sempre più diffuso e frequentato tra bambini e ragazzi, uno sport che per ottenere risultati necessita di grandi sacrifici, tanta concentrazione e determinazione ed è molto formativo soprattutto per i più piccoli.

In questo momento “storico” c’è molto entusiasmo e fibrillazione nel mondo karate, le prossime Olimpiadi 2020 di Tokio in Giappone sono alle porte ed il Karate farà il suo esordio assoluto concedente così a tutti i suoi partecipanti un obbiettivo in più da perseguire con la massima tenacia.