Ubriaco alla guida e coinvolto in un incidente.

Un operaio 25enne di Varese è stato denunciato per guida sotto l’effetto dell’alcol con coinvolgimento in sinistro stradale.

I fatti nella giornata sabato 12 ottobre. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese sono intervenuti a Comerio, dove il 25enne è rimasto coinvolto in un sinistro stradale alla guida della propria autovettura VW Golf, in stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche. Il tasso di alcolemia, misurato all’ospedale di Circolo di Varese, è risultato essere superiore a 0,8 grammi per litro. Patente di guida ritirata e trasmessa alla Prefettura di Varese.