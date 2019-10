Un fondo per creare la prima orchestra multietnica europea

L’Associazione “Ensemble Amadeus” ha scelto di costituire un fondo corrente denominato “Fondo Ensemble Amadeus” presso Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus con l’obiettivo di raccogliere contributi in favore del progetto “MoSaic – Music for Sound Integration in the Creative sector”, la prima orchestra multiculturale d’Europa.

Per la sottoscrizione dell’atto costitutivo del fondo sono intervenuti Marco Raimondi, Presidente di Ensemble Amadeus e Maurizio Ampollini, Presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus.

«Con la nascita del nuovo Fondo Ensemble Amadeus – spiega Maurizio Ampollini – Fondazione Comunitaria del Varesotto celebra il 4 ottobre 2019, quinta edizione del Giorno Nazionale del Dono, giornata dedicata a chi fa del dono una pratica quotidiana. È un esempio concreto delle modalità di raccolta di donazioni che la Fondazione offre ai cittadini».

Fondazione Comunitaria del Varesotto è al servizio dei donatori e degli enti del terzo settore attraverso diversi strumenti di raccolta di donazioni, quali appunto i fondi patrimoniali e correnti.

Ogni fondo solidale presso la Fondazione Comunitaria è dedicato a finalità specifiche.

L’obiettivo del Fondo Ensemble Amadeus è sostenere il progetto “MoSaic – Music for Sound Integration in the Creative sector”, che ha lo scopo di favorire l’integrazione della cultura europea attraverso la musica e la creazione di un’orchestra composta da artisti di 36 nazionalità, capace di integrare sonorità classiche e etniche.

Le persone che desiderano contribuire all’incremento del fondo possono effettuare le donazioni sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus presso INTESA Sanpaolo Private Banking di Varese – IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911 con causale “Fondo Ensemble Amadeus”.

Ensemble Amadeus è una associazione senza fini di lucro costituitasi nel 1997 ed avente come finalità: la diffusione della cultura musicale; la formazione e l’avviamento all’attività concertistica dei giovani e delle persone di ogni età con particolare attenzione alle categorie socialmente più deboli; la promozione ed il sostegno di iniziative di beneficenza e progetti di solidarietà sociale, mediante la propria attività. Con il supporto di molti soci e volontari, l’associazione svolge i suoi adempimenti istituzionali mediante l’Orchestra e Coro Sinfonico e l’Accademia Musicale. Ulteriori informazioni su www.ensembleamadeus.org

Tutte le notizie e le informazioni sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it