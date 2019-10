Varese protagonista del sabato di Linea Verde Life

Li avevamo visti al lavoro due settimane fa: tra Schiranna, i giardini, il centro storico Marcello Masi e Daniela Ferolla, i conduttori di Linea Verde Life, la seguitissima trasmissione del sabato mattina di Rai 1, hanno girato in lungo e in largo la città giardino.

Galleria fotografica Varese - Cani in passerella per Linea verde Life 4 di 9

Ora è arrivato il momento di rivedere in tivù, e anzi scoprire, ciò che la troupe Rai ha scoperto nelle nostre zone: l’appuntamento è per sabato 19, dalle 12.20 su Rai1, oppure in in streaming su RaiPlay.