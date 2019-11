Anteas: al Salone Estense vent’anni di racconti e poesie

Venerdì 22 novembre alle ore 14 e 30, presso il Salone Estense Anteas Varese, in collaborazione con la Cisl pensionati e con il patrocinio del Comune di Varese, Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) festeggerà i vent’anni di attività. Un pomeriggio di poesia, musica e festa. Verranno presentati gli autori che hanno partecipato alle edizioni dal 1999 al 2018. Nell’occasione verrà presentato il libro antologia contenente tutte le poesie e i racconti brevi premiato, il bilancio dei primi vent’anni e le proposte per il futuro. L’accompagnamento musicale è curato dal coro “Ston Avo” di Varese. Ingresso libero

(nella foto Rinaldo Franzetti pilastro e anima di Anteas)