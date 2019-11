Arianna Castiglioni, weekend da sogno: oro e argento in Coppa del Mondo

Ottimo weekend per Arianna Castiglioni.

La ranista di Busto Arsizio, impegnata a Kazan nella seconda tappa di Coppa del Mondo, ha conquistato una medaglia d’oro e una d’argento.

Il suo fine settimana da sogno si è aperto sabato con la conquista del primo posto nei 100 metri rana. La Castiglioni ha concluso la sua prova in 1’07”59 davanti alla russa Temnikova e la bulgara Zmushka.

«Questa gara è andata bene – ha spiegato alla fine -, l’ho fatta come volevo e gestita come avevamo deciso con il mio allenatore. Come aspetto tecnico, peccato per l’arrivo, lunghissimo e lento, ma il resto è andato bene, anche perché è stata la prima gara in lunga e in un periodo di carico».

Domenica, nei 50 rana, Arianna ha conquistato il secondo posto, arrivando dietro alla sola Jhennifer Conceicao. Il tempo della bustocca è stato un buon 31″10.