Banco Bpm Sport Managent, alla “Manara” arriva Brescia

Si aprirà sabato (23 novembre ore 18.00) una settimana di fuoco per il Banco Bpm Sport Management: alle Piscine Manara arriverà l’AN Brescia nel primo di due match difficilissimi per i bustocchi che la prossima settimana ospiteranno i campioni d’Italia della Pro Recco.

Calendario dunque in salita per i Mastini che anche in questa stagione, così come già accaduto nel recente passato, saranno costretto a scontrarsi nell’arco di 7 giorni con le due ultime finaliste del campionato italiano. Per i ragazzi di coach Marco Baldineti Mastini sarà anche l’occasione di ritrovare Jacopo Alesiani passato proprio all’AN Brescia in estate, dopo l’annata trascorsa con la calottina di Busto Arsizio.

La stagione della formazione bresciana è iniziata dai preliminari di Len Champions League, ma l’AN Brescia non è riuscita a qualificarsi per la fase a gironi della massima competizione europea. Il cammino degli uomini di mister Bovo in Europa è proseguito con la Len Euro Cup dove i bresciani hanno raggiunto le semifinali (dopo aver eliminato nei quarti gli ungheresi del Miskolc). In campionato invece Brescia attualmente occupa la seconda posizione avendo vinto sei delle sette partite fin qui disputate e avendo lasciato punti solo nella sconfitta casalinga contro la Pro Recco. Rispetto alla scorsa stagione sono arrivati all’AN, oltre al già citato Jacopo Alesiani, anche il portiere Matteo Gianazza (dalla Brescia Waterpolo), i difensori Niccolò Figari (dalla Pro Recco) e Antonio Buha (dal Voulagmeni), gli attaccanti Nicola Tononi (Brescia Waterpolo) e Giacomo Cannella (Lazio Nuoto) e il centroboa Dimitrios Nikolaidis (dall’Olympiacos Pireo).

La presentazione della gara spetta all’allenatore del Banco Bpm, Marco Baldineti: “Con il Brescia sarà la solita sfida bella e avvincente. Una sfida che ci vede partire leggermente sfavoriti anche perché loro, pur avendo ridimensionato la squadra in estate, hanno comunque mantenuto la parte storica con i fratelli Presciutti, anche se Nicholas non ci sarà, Del Lungo, Nora, Bertoli. Giocatori ai quali si sono aggiunti pezzi di valore come Figari che è un neo campione del mondo, Cannella e Alesiani oltre ai nuovi stranieri Nikolaidis e Buha. Sarà un piacere ritrovare Jacopo Alesiani che l’anno scorso con noi ha fatto un campionato strepitoso e che conosciamo bene. Sono un’ottima squadra, ma noi in casa daremo come sempre battaglia e proveremo a fare del nostro meglio”.

RADIO E TV la gara sarà trasmessa in diretta streaming su www.radiopolis.it a partire dalle ore 18.00, con il commento di Piergiuseppe Pinto. Sarà possibile anche seguire il match in diretta televisiva collegandosi alla web tv della Federnuoto all’indirizzo: www.federnuoto.it/live/

BIGLIETTI – Sarà possibile acquistare i biglietti per la gara (5 euro prezzo intero, gratis per gli under 14) direttamente alla Piscina Manara a partire da un’ora prima del fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Dopo gli ottimi riscontri delle prime gare casalinga del Banco BPM Sport Management Pallanuoto la società ha lavorato con le realtà del territorio e con le istituzioni scolastiche della città di Busto Arsizio per far sì che la sfida diventi un evento anche sugli spalti. Attesi ad oggi più di 800 spettatori. Durante la gara sarà attivo il corner shop dei prodotti Jaked, dove sarà possibile acquistare il materiale tecnico dedicato ai Mastini di Busto Arsizio.