Cavaria in festa per San Martino

La Pro Loco di Cavaria con Premezzo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale organizza per domenica 10 novembre la tradizionale Festa di San Martino, evento ormai entrato a far parte della storia della locale comunità.

La manifestazione si svolgerà anche quest’anno all’area mercato, davanti alla sede del Comune, dove si raccoglieranno una cinquantina di espositori tra hobbisti, artisti della scuola di pittura Blaue Reiter ed alcune associazioni benefiche operanti nel territorio. Saranno presenti anche le due scuole materne del Paese (che proporranno tra l’altro caldarroste, frittelle e cioccolata fumante) e la Scientifica della Polizia di Stato.

La Pro Loco invita tutti a partecipare per ammirare i lavori svolti dagli hobbisti espositori che sono un’occasione invitante per fare i primi regali di Natale.

Nel primo pomeriggio ci sarà la sfilata storica con il tradizionale taglio del mantello, con la presenza dei Lancieri e Musici del Seprio di Somma Lombardo che oltre ad accompagnare il corteo, al termine dello stesso, si esibiranno nel nuovo splendido spettacolo di musica e bandiere.

Una volta concluso lo spettacolo verranno premiati i bambini delle elementari e dell’ultimo anno delle scuole materne del paese che avranno realizzato il più bel disegno avente come tema San Martino.

Durante tutta la giornata saranno inoltre presenti giochi ed animazione per i più piccoli, grazie anche ai volontari della Croce Rossa Italiana di Gallarate e nel pomeriggio, una volta concluso il corteo, gli organizzatori offriranno a tutti coloro che interverranno dell’ottimo vin brûlé fumante.

La festa in onore di San Martino è anche un’ottima occasione per mangiare della deliziosa polenta accompagnata dal baccalà (riproposto anche in questa edizione visto le numerose richieste dovute al successo degli scorsi anni) oppure dal capriolo; non mancheranno inoltre i classici panini con salamelle e le patatine.

Verrà inoltre riproposto, grazie alla collaborazione con la storica pasticceria Manzoni, il dolce di San Martino che è ormai diventato il dolce caratteristico di questa festa.

Ricordiamo che sarà possibile pranzare all’interno di un tendone riscaldato e chi vorrà potrà prenotare i gustosi piatti proposti (con possibilità anche di asporto) presso il Bar Fonderia Cafè.