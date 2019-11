Cernobbio: frana sulla strada, isolata la frazione di Rovenna

Una frana di terra e sassi è caduta ieri sera attorno alle 21 sulla strada che da Cernobbio conduce a Rovenna, isolando le circa 900 persone che vivono nella frazione.

A crollare una parte del muro di contenimento sulla via Bisbino, che ha costretto alla chiusura del transito all’altezza di via Libertà, ma anche la strada sopra la frana presenta punti di cedimento ed è impraticabile. Nel crollo è stata coinvolta anche la rete del gas, con la rottura di una tubazione.

Sul posto sono intervenuti in serata i Vigili del fuoco di Como e stanno operando Protezione civile e Polizia locale.

Questa mattina in Comune si è svolta una riunione per mettere a punto le misure necessarie per tutelare gli abitanti della frazione, in particolare dal punto di vista sanitario, dal momento che la circolazione è interrotta anche per i mezzi di soccorso.

Secondo le prime valutazioni ci vorranno diversi giorni per mettere in sicurezza la strada e riaprirla alla circolazione.