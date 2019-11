Chiusura straordinaria della piscina di Saronno

La Saronno Servizi SSD, l’ente che detiene in gestione la piscina comunale di Saronno, ha comunicato la chiusura in via eccezionale della struttura per la giornata di domenica 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione.

Rimarrà invece aperto agli utenti il Pala Ghiaccio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.30, per il pattinaggio libero.

I cittadini potranno inoltre trascorrere la giornata festiva usufruendo del bar della struttura, che rimarrà aperto e a disposizione di tutti i saronnesi.