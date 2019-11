Coppa Italia, la Pro Patria a Monza prova il colpaccio

Periodo intenso per la Pro Patria, che dopo il pari senza reti di Como scenderà in campo mercoledì 6 novembre (ore 17.30) al “Brianteo” per sfidare il Monza.

La gara è valida per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie C, con i tigrotti che proveranno a fare il colpo contro la capolista indiscussa del Girone A.

Sarà l’occasione per mister Ivan Javorcic di dare una chance a chi fino ad ora ha avuto meno spazio in campionato. Probabile che anche l’allenatore dei brianzoli Christian Brocchi faccia uso del turnover, potendo contare però su una rosa da categoria superiore.

Il regolamento di Coppa Italia di Serie C: gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al termine del tempo regolamentare, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore.

LIVE DAL “BRIANTEO” – La diretta di VareseNews è già iniziata (guarda qui). Potrete commentare o interagire con gli hashtag #DirettaVn e #MonzaProPatria sui social.