“Donare con il cuore, amare con la testa”, sarà il tema trattato quest’anno dal Seminario Cristina Rossi e organizzato da Avis Regionale Lombardia in collaborazione con Avis Comunale Gallarate sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

L’incontro, aperto a tutti, si terrà a Gallarate nella Sala Arazzi Ottavio Missoni del Museo Maga in via de Magri, 1, dalle 9.15 alle 16.15.

Secondo la pubblicazione di ottobre 2019 dell’Istituto Superiore di Sanità sull’HIV in Italia, infatti, a preoccupare sono i numeri relativi ai giovani tra i 25 e i 29 anni che costituiscono il gruppo maggiormente colpito in termini di incidenza; numeri che sottolineano l’urgenza di strategie di prevenzione mirate ad adolescenti e giovanissimi.

Da sempre attenta all’argomento, Avis ha così organizzato il Seminario Cristina Rossi al cui interno si porrà l’accento, fin dall’inizio, sull’importanza di instaurare un dialogo relativo alla sessualità con i più giovani, andando ad esaminare a fondo il tema delle malattie infettive; successivamente verrà illustrata la Ricerca “Testa o cuore” condotta da Avis Nazionale. Nel pomeriggio, invece, l’attenzione si sposterà sull’impegno di Avis nelle donazioni del sangue e in seguito sui metodi di prevenzione del contagio. Sarà inoltre possibile effettuare una visita guidata al Museo Maga.

“Attraverso questo seminario, – commenta Sonia Marantelli Responsabile Avis Lombardia del progetto – Avis si propone di divulgare tra i donatori di sangue e non una cultura della consapevolezza e del rischio. Sarà l’occasione per discutere in maniera proficua di alcuni errati comportamenti e di come prevenirli, in particolare tra i giovani. Per arrivare a una migliore consapevolezza è dunque necessario instaurare un dialogo sul territorio con il donatore, uno degli aspetti su cui Avis concentra molto del suo impegno quotidiano come associazione”.

Il Seminario Cristina Rossi è il consueto appuntamento annuale per mantenere vivo il ricordo e l’impegno rivolto ai giovani esercitato negli anni da Cristina Rossi, presidente Avis dal 1999 al 2002 e prematuramente scomparsa.

Per iscrizioni si passa da questa pagina.