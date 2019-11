Eicma, più di cento anni di passione per le due ruote

Torna EICMA 2019 l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori di Milano, il più importante evento fieristico per l’intero settore delle 2 ruote.

Galleria fotografica Eicma 2019 4 di 14

EICMA, sin dalla sua prima edizione del 1914, si svolge nel capoluogo lombardo e si conferma come l’evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale.

L’Esposizione, con oltre 100 anni di storia, rappresenta oggi una fonte di ispirazione per la mobilità e un incubatore di tendenze e di passioni, l’appuntamento di riferimento internazionale.

Tanti gli eventi in programma fino a domenica 10 novembre come workshop tecnici, la presenza di piloti di caratura mondiale e di personaggi rappresentativi non solo del settore, come anche i momenti agonistici e di grande spettacolo nell’area esterna MotoLive.

Diverse le aziende varesine presenti.

Tutte le info al link.