Escursione sul sentiero degli innamorati

Domenica 24 novembre il CAI Luino propone una escursione in Valcuvia per percorrere uno dei più classici itinerari dell’alto varesotto “il sentiero degli innamorati”.

Un percorso ad anello che inizia Cuveglio via per Duno poi si incontrerà la chiesetta di Sant Anna a Duno in localita Croce. Il sentiero degli innamorati prosegue fino ad Arcumeggia (paese dei pittori). Si continua per la chiesetta di San Antonio dove è previsto la pausa pranzo. Dopo un breve tratto di strada asfaltata si imbocca una bella mulattiera che porta in direzione San Martino e dopo circa 30/40 minuti si arriva all’alpe Perin. Con una bella discesa tra boschi di castagno si ritorna ad Arcumeggia dove è prevista una sosta per visitare il paese degli affreschi. Il percorso di rientro continua su un ampio sentiero passando per vecchi lavatoi fino a Vergobbio da dove si prosegue con un breve tratto di asfalto fino a Cuveglio. Accompagnatori Lella – Guido – Gianni 3387768131.

Tempo escursione h4.00 escluse le soste – Dislivello 420m – Difficoltà E

Programma

Ore 8.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 8.30 partenza con mezzi propri per Cuveglio presso parcheggio scuole elementari

Ore 9.15 inizio escursione

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale non sarà possibile partecipare CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it. Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it