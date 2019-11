Frontale a Cislago

Frontale tra un’auto ed un furgoncino a Cislago, sulla strada provinciale 21 in località Fontanelle.

Intorno alle 16 di mercoledì 27 novembre l’incidente. L’auto è finita in un campo, mentre il furgoncino dopo un testacoda ha finito la sua corsa al centro della carreggiata.

Feriti i due conducenti dei veicoli, un uomo ed una donna, trasportati in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e mediante l’uso di cesoia/divaricatore hanno liberato uno dei conducenti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e due ambulanze.