Con gli amici del porcello starete benissimo

Dalla confraternita del gorgonzola di Cameri all’arcisodalizio per la ricerca del culatello supremo, dal sovrano ordine dei cavalieri della grappa e del tomino alla confraternita amici del porcello. “Qui starete benissimo“, a cura di Edoardo Toia, è un libro che esplora e racconta l’affascinante – e anche un po’ misterioso – mondo delle confraternite enogastronomiche italiane. Un misto di iniziazione e mistero, riti e ricette segrete. Roba seria che affonda le sue radici nella tradizione e nell’antica conoscenza della pratica culinaria. «A favorire la creazione di accademie e confraternite è la volontà di riscoprire la tradizione per portarla nel futuro, attraverso il filo rosso della cucina» scrive nella prefazione il curatore del volume.

C’è una narrazione millenaria che passa dalle tavole italiane, dove l’assaggio di un prodotto tipico racconta tanto del suo luogo di provenienza quanto della sua produzione. Cosa sarebbero il culatello senza le nebbie invernali fredde e umide del Po, e la Cassata senza la ricotta di pecora siciliana? Ogni confraternita è depositaria e al tempo stesso garante nel tempo della genuinità di quella narrazione. Nel mezzo c’è tutta la ritualità fatta di mantelli, paludamenti, ascese al trono tra giuramenti di fedeltà e prove da superare per diventare “confratello”.

Tra gran priori, gran casari, maestri e semplici invitati, ogni confraternita ha fatto proprie alcune regole stilando degli statuti, depositato le ricette originali per la loro tutela e protetto, mantenendola viva, un’eccellenza della propria comunità.

L’operazione di Toia apre al lettore quello scrigno gastronomico contenente ingredienti e specialità da tutta Italia proposti in cinquanta ricette della tradizione, ma anche un viaggio nei territori che le custodiscono, raccontati per la prima volta in un volume realizzato in collaborazione proprio con i circoli e con la Federazione italiana circoli enogastronomici (Fice) che li organizza.

Il libro sarà presentato domenica 17 novembre alle 16 e 30 alla Cascina Cuccagna a Milano. Chiara Capettrini di nordfoodovestest.com dialogherà con Edoardo Toia.

____________________

Qui starete benissimo

Ricette e storie delle Confraternite Enogastronomiche Italiane

a cura di Edoardo Toia

180 pagine

19,90 euro

Nomos Edizioni