Gli appuntamenti di giovedì a Duemilalibri

Un giovedì ricco di appuntamenti con Duemilalibri, il 28 novembre 2019.

Dopo gli ormai tradizionali incontri della mattina con le scuole, il pomeriggio si apre con Elisa Maino, la regina di TikTok, il social basato sulla creazione di video di massimo sessanta secondi a partire da una base musicale. Una vera e propria moda tra gli adolescenti che hanno in Elisa il loro punto di riferimento.

Maino presenta a Duemilalibri il suo secondo lavoro, “Non ti scordar di me #OPS vol. 2”. Per assistere all’evento in programma al Maga a partire dalle 17 è necessario presentarsi con il pass rilasciato da Biblos Mondadori (piazza Libertà) al momento dell’acquisto del libro, che è possibile comprare anche direttamente al museo. Elisa Maino (nella foto) sarà a disposizione per il firmacopie.

Nel menu di giornata anche i viaggi, gialli e Andrea Marcolongo, fenomeno letterario del momento.

A parte Maino, tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura) in collaborazione con le librerie Biblos Mondadori, Carù e Millestorie.

ORE 9 SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO COMPRENSIVO GEROLAMO CARDANO “Il mestiere dell’Arcangelo” di Elisa Del Galdo. A cura del Gruppo Archeologico DLF. (Evento riservato alle scuole)

ORE 17 MUSEO MAGA “Non ti scordar di me #OPS Vol. 2” di Elisa Maino. Acquistando il libro presso la Libreria Biblos Mondadori di Gallarate, verrà consegnato un PASS valido per una sola persona che consentirà l’accesso prioritario al firmacopie).

ORE 17 PALAZZO BORGHI “Scarpe scarlatte” di Antonio Grassi.

ORE 18 PALAZZO BORGHI “Quando la luce squarciò le tenebre” di Giampiero Pisso.

ORE 18 MUSEO DEGLI STUDI PATRI “Manfredo Camperio. Storia di un visionario in Africa” di Alessandro Pellegatta.

ORE 19 MUSEO DEGLI STUDI PATRI “Dalla scoperta di Berenice Pancrisia, agli scavi archeologici di Adulis” con Angelo Castiglioni e Serena Massa.

ORE 21 EX SCUDERIE MARTIGNONI “Alla fonte delle parole. 99 etimologie che ci parlano di noi” di Andrea Marcolongo.