Hip hop, arte e cumbia nel weekend di Spazio23

Un weekend ricco di cultura, quello alle porte, per l’associazione Spazio23Gallarate che proporrà un insieme di musica dal vivo, con il concerto dei Cacao Mental che, dopo il Jova Beach Party di questa estate, passano da Gallarate con il loro tour. Ma ci saranno anche opere d’arte, dj set e cabaret.

Tutto si aprirà nella giornata di venerdì 22 novembre, con l’esposizione allestita in collaborazione con l’associazione culturale Hetaeria, dal titolo “Per quelli che volano”. Una rassegna di opere di Paola Romano che che rappresentano immagini di cielo e di terra, di sentieri e di stelle, di lune e di paesaggi. Un tempo si diceva che l’arte è imitazione della Natura e questa sentenza antichissima funziona sempre, soprattutto per quegli artisti che sanno bene come il loro lavoro sia, prima di ogni altra cosa, la fabbricazione. E la Romano è così. Ha un’alta consapevolezza del suo pensiero senza alcuna pretesa di essere una filosofa dell’arte che ci spiega quale sia la quintessenza delle cose. Ma lo fa in concreto quando crea. Nella serata di venerdì sarà la Cumbia a farla da padrona, con i Cacao Mental, una band che da anni sta convincendo pubblico e critica con la loro musica che conquista tutti, in Italia e in Europa. Questa estate hanno fatto ballare le migliaia di fan presenti alle date del Jova Beach Party, e vederli all’interno della sede dell’associazione Spazio23Gallarate sarà un’opportunità unica. Con loro sul palco anche Gli Animali Fantastici del Sudamerica, band varesina i cui progetti sono impossibili da racchiudere in un unico genere musicale. L’esposizione di opere d’arte andrà avanti per tutto il weekend, chiudendo con un evento rivolto ai soci di Hetaeria, domenica 24, per una serata di cabaret e musica con Norberto Midani: per lui la satira è libertà di dialogare con gli spettatori per coinvolgerli in esilaranti improvvisazioni.

In mezzo un sabato sera dai ritmi frenetici, con la serata Wicked Invasion, con special Guest DEDA a.k.a. Katzuma, considerato da molti uno dei pionieri dell’hip-hop italiano, dagli inizi degli anni 90 ha legato il suo nome a formazioni storiche come Isola Posse, Sangue Misto, Neffa & i Messaggeri della Dopa, Merda & Melma. La lista degli artisti con cui ha collaborato in veste di rapper e/o produttore, comprende tutti i pesi massimi della golden era: Kaos, Fritz the Cat, Club Dogo, Inoki, solo per citarne alcuni.

