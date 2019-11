Inaugura a Rovellasca il nuovo centro Meditel

Sei ambulatori medici, un centro prelievi, uno studio di fisioterapia, due sale d’attesa confortevoli e accoglienti. Sono le novità del nuovo Centro Medico Meditel di Rovellasca, che sarà inaugurato giovedì’ 14 novembre alle 20.00 alla presenza delle autorità e dei medici di medicina generale del territorio e che sarà operativo da lunedì 2 dicembre.

Presente da oltre 30 anni a Saronno, il Centro Medico Meditel apre la sua seconda sede, per essere sempre più vicino ai pazienti e rispondere ai bisogni di cura e di assistenza con maggiore tempestività e qualità a tariffe accessibili.

Meditel Rovellasca si colloca all’interno del Polo della Salute, in via Monza 2, davanti al Tennis Club Rovellasca, che ospita oltre a Meditel la nuova sede di Croce Azzurra, la storica associazione rovellaschese dedita al soccorso ed ai servizi di trasporto sanitario.

«Il Polo della Salute – dichiara il presidente di Meditel Ugo Zaffaroni– nasce come luogo di integrazione tra diverse realtà che hanno come mission quella di rispondere ai bisogni primari di prevenzione, diagnosi, cura e sostegno dei cittadini del territorio, in un rapporto di supporto all’attività dei medici di medicina generale. In questo progetto è stata fondamentale la lungimiranza del Comune di Rovellasca, che ha sostenuto fortemente la nascita di questa nuova realtà in cui, in futuro, vorremmo ospitare anche gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia».

«L’obiettivo è quello di offrire un nuovo modello territoriale del prendersi cura dei bisogni della salute dei cittadini attraverso lo sviluppo di una rete professionale che, in modo proattivo e integrato, assicuri completezza, tempestività e continuità dei percorsi di cura e di assistenza – spiega il dr. Pasquale Cannatelli, direttore sanitario di Meditel -. In questo ambito gioca un ruolo chiave la scelta di Croce Azzurra di avere un partner come Meditel: la creazione di un luogo di prevenzione, diagnosi e cura vicino a casa, ma che permetta allo stesso tempo, se necessario, di accedere in modo semplice, comodo e veloce a ulteriori indagini specialistiche (esami radiologici e indagini specialistiche di approfondimento) che il poliambulatorio di Saronno potrà offrire ai pazienti del Polo della Salute. Presso Meditel Rovellasca – continua il dr. Pasquale Cannatelli- verranno effettuate visite ed esami specialistici della maggior parte delle branche da specialisti che collaborano già con il centro medico polispecialistico Meditel di Saronno».

«Si tratta per Croce Azzurra ODV di un importante traguardo – commenta Francesco Cattaneo, presidente dell’associazione- una vera sede dove poter accogliere adeguatamente i soccorritori e i pazienti, un luogo che diventerà un riferimento per tutta la comunità di Rovellasca e dei paesi limitrofi. È un progetto che rappresenta il più grande sforzo mai affrontato da Croce Azzurra, sforzo che stiamo affrontando con il calore e l’affetto dei cittadini che cercano di dare, ognuno secondo le proprie capacità, il proprio supporto e contributo».

Uno sguardo aperto al futuro, che mira a potenziare l’offerta di servizi sanitari e di cura nei singoli territori, per meglio rispondere ai nuovi bisogni più vicini a casa, evitando il più possibile la necessità del ricovero ospedaliero anche attraverso l’erogazione di prestazioni infermieristiche sia a livello ambulatoriale che al domicilio. Un lavoro quotidiano di squadra che rappresenta una componente fondamentale della qualità, dell’efficacia e della continuità delle cure offerte da oltre 30 anni da Meditel, ora a disposizione anche della popolazione di Rovellasca.

CENTRO MEDICO MEDITEL IN BREVE

Il Centro Medico Meditel nasce nel 1982 a Saronno come centro medico specializzato in terapie fisiche e riabilitative. Negli anni si è sviluppato notevolmente ampliando la sua offerta di prestazioni sanitarie, affiancando le strutture sanitarie presenti sul territorio. Il Centro Medico Meditel di Saronno offre visite ed esami in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in regime privato, di specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini, fisioterapia, odontoiatria, assistenza domiciliare integrata e cure palliative.

Meditel è un riferimento sicuro per i cittadini: è un’equipe di oltre 200 professionisti in grado di garantire prestazioni di elevata qualità in tempi ridotti e a tariffe agevolate, per soddisfare ogni esigenza.

Per maggiori informazioni: www.meditel-group.it