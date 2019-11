Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate promuove e sostiene l’iniziativa dell’Istituto Sacro Cuore, che ha voluto proporre alla Città, in occasione degli “Open Days”, la mostra“What’s in our brain? La meraviglia del cervello umano” .

La mostra è promossa da Associazione Euresis e Camplus, a cura di Mauro Ceroni, Sergio Martinoia, Samir Suweis e presentata al Meeting di Rimini 2019. È allestita dall’11 al15 novembre all’Aula Magna del Sacro Cuore in via Bonomi a Gallarate.

La mostra offre un percorso alla scoperta delle meraviglie del nostro cervello e del suo funzionamento, secondo quanto la scienza ad oggi è riuscita a comprendere. Una presentazione video introduce le tematiche proposte, che poi sono approfondite in un percorso espositivo suddiviso in tre aree: una prima dedicata all’esperienza della percezione della realtà tramite i sensi, una seconda dedicata alla descrizione anatomica e fisiologica del cervello e una terza dedicata alla modellizzazione dei circuiti neuronali e allo stato attuale delle nostre capacità di registrare l’attività cerebrale.

ORARI APERTURA:

Da lunedì 11 a venerdì 15: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

Ingresso libero

VENERDI’ 8 NOVEMBRE INCONTRO DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

Aula Magna Istituto Sacro Cuore – via Bonomi – Gallarate –ore 21.00

Interviene il prof. Mauro Ceroni, neurologo, direttore di Neurologia Generale, Ospedale Mondino di Pavia, curatore della Mostra.