Luca Zingaretti a Varese per la proiezione di “Thanks!”

Una serata da non perdere quella di lunedì 9 dicembre al Cinema Teatro di Varese e per due motivi. Il primo è che sul grande schermo arriva, finalmente, “Thanks!”, il secondo è che per l’occasione ci sarà come ospite Luca Zingaretti.

L’attore de “Il Commissario Montalbano” infatti, è tra i protagonisti del film che vede la regia del varesino Gabriele Di Luca. Il 38enne di Cazzago Brabbia sta girando tutta l’Italia con questa pellicola, divertente e dissacrante, tratta dal pluripremiato spettacolo teatrale “Thanks for vaselina” e interpretato dalla Carrozzeria Orfeo.

L’appuntamento di lunedì 9 dicembre dunque, si aprirà alle 20 e 30 con l’incontro con Luca Zingaretti, Gabriele Di Luca e l’attore Massimiliano Setti. Seguirà la presentazione delle nuova stagione di Gocce e la proiezione del film. Luca Zingaretti, in particolare, nel film recita la parte di una donna trans pansessuale: «È un film strano, tenero e avvincente, ho voluto molto bene ad Annalisa, la donna trans che ho interpretato», ha scritto sui suoi profili social.

LA TRAMA

Per quanto riguarda la trama del film invece, racconta di Fil, trentenne disilluso, e Charlie, devoto animalista; insieme coltivano marijuana nella casa in cui vivono. Vogliono trasferirsi in Costa Rica per dar vita a un coffee shop in stile olandese ma in mezzo alla giungla. Charlie, infatti, geniale coltivatore, ha inventato una nuova e prolifica specie di semi della pianta che li renderà ricchi. Tutto decolla quando incontrano Wanda, trentenne obesa e insicura, che acconsente a “ospitare” gli ovuli pieni di semi nel suo corpo, diventando un’insospettabile corriere della droga. Insieme a Lucia, madre di Fil con l’ossessione per le slot machine, i due la preparano per il viaggio. Tutto si complica, quando dopo anni di assenza, torna Annalisa, padre di Fil ed ex marito di Lucia, diventata nel frattempo una transessuale e membra di una setta religiosa.

BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Nuovo da un’ora prima della proiezione.

intero € 7,50 – ridotto* € 6,00

*(soci Filmstudio 90, Arci, enti convenzionati, under 18 e over 65)

Info: arciragtime@gmail.com filmstudio90@filmstudio90.it