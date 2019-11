Il “nuovo” monumento ai caduti di Colmegna?

Domenica 10 novembre alle ore 9 30 verrà inaugurato il monumento ai Caduti del borgo di Colmegna alla presenza del Sindaco e della Giunta.

L’intervento riguardante il monumento, realizzato su progetto dell’architetto Maria Chiara Montagnini ed eseguito per il Comune dal Geometra Alberto Costa, è stato di risanamento e di restauro conservativo. Ora sia le parti in pietra che in marmo son state ripulite e la fontana è stata riportata allo stato originario, con una riqualificazione degli impianti idraulici ed elettrici e con il rifacimento dell’ aiuola perimetrale. Oltre al Comune di Luino, le associazioni locali Saltamartin e gli amici di Nzong si sono impegnate, con il Gruppo Alpini presente anche a Colmegna, per riportare il monumento alla bellezza iniziale. “Colmegna meritava questo intervento, fortemente voluto dai suoi abitanti. – commenta il Sindaco Andrea Pellicini – Domenica sara’ un momento importante per il ricordo dei caduti di questo borgo, luogo bellissimo della nostra Citta’. Mi ero personalmente impegnato ad effettuare questo restauro e, anche grazie all’interessamento di Pier Marcello Castelli, il Comune ha potuto mantenere la promessa”.