Notte al museo, notte curiosa

L’associazione Guide del Monte San Giorgio organizza per sabato 9 novembre “Notte al museo” negli spazi del Museo Insubrico di storia naturale di Clivio (in via Manzoni 21).

L’iniziativa, adatta ai bambini dai 6 ai 12 anni, porterà i più curiosi a scoprire in un divertente confronto, gli animali del presente e quelli del passato, incredibili adattamenti, soluzioni ingegnose e abitudini bizzarre.

L’appuntamento è per le 18 per l’inizio delle attività prima di una pausa spuntino alle 19.30. Il termine delle attività è previsto per le 21.

Il costo di partecipazione è di 10 €/Chf a bambino ed è richiesta l’iscrizione entro il 9 novembre alle 12. Lo spuntino è offerto ai partecipanti dall’associazione Guide Monte San Giorgio.

Per informazioni: info@guidemsg.org oppure chiamando al 351 252 29 82