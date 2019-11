Oltre 300 posti a rischio alla Cargo City, si mobilita il sindacato di base

Agitazione alla Cargo City di Malpensa.

Al centro della mobilitazione immediata dal sindacato Cub Trasporti c’è la Coros, cooperativa che lavora per Mle-Bcube all’interno dell’area merci di Milano Malpensa.

Il sindacato di base denuncia che la cooperativa “ha spedito le lettere di licenziamento agli oltre 280 lavoratori a tempo indeterminato”. Questi si aggiungerebbero alla “sessantina di contratti a termine in scadenza il 31 dicembre non rinnovati” e portano il totale dei posti di lavoro a rischio a 340 licenziamenti.

Non è l’unico capitolo della vicenda: «Sempre presso Mle-Bcube, altri 30 lavoratori delle poste sono stati ‘invitati’ a dimettersi da Gigroup per poi venire assunti con contratto a termine di 4 o 6 mesi da Mle-Bcube», denuncia ancora Renzo Canavesi della Cub.

«Questo disegno non può passare se tutti i lavoratori saranno uniti. Non un solo posto di lavoro deve essere perduto» continua Canavesi. Che richiama le precedenti lotte del sindacato e dei lavoratori per assicurare la tutela occupazionale in occasione di precedenti passaggi di subappalto da parte di società attive nel Cargo (nella foto: una colorata protesta del 2011, sempre per subappalto di Mle).