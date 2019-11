Open day all’Educandato di Roggiano

Sono il tratto della “quotidianità” e la pedagogia dell’accoglienza a connotare l’agire educativo dell’istituto paritario Educandato Maria SS Bambina, conosciuto semplicemente come l’Educandato di Roggiano, che dal 1926 lavora al servizio della comunità e che da oltre sessant’anni è condotto dalle Suore di Santa Marta.

All’Educandato – che ha un’offerta formativa declinata su scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – la progettualità si concretizza in una scuola che è “casa ospitale”, in cui tutti gli alunni si sentono accettati e invitati a partecipare ad una relazione educativa basata sulla centralità della persona per rispondere ai bisogni di formazione di ciascuno, sulla motivazione e sul coinvolgimento, attraverso l’autorevolezza e la competenza.

La scuola apre alle 7.30 e attua il tempo pieno dal lunedì al venerdì, con diversi orari di uscita a seconda dell’ordine di studio e possibilità di dopo-scuola flessibile. Numerosi sono gli spazi, sia per le attività sportive e ricreative sia per quelle di didattica laboratoriale: l’offerta si amplia, infatti, con laboratori sportivi, creativi e musicali, e con un’insegnante madrelingua inglese per un’ora alla settimana. Sono naturalmente presenti la mensa interna e servizi di collegamento con autobus, assistenza per dote scuola.