Ritrovata la gatta Luisella, “dispersa” da due mesi vicino a Malpensa

Torna a casa, due mesi e mezzo dopo, Luisella, la gatta che si era persa all’aeroporto di Malpensa il 2 settembre 2019.

È stata prima salvata e poi “identificata” a Oleggio, in provincia di Novara, a pochi km di distanza dal terminal, ma dall’altra parte del fiume Ticino.

Certo, i gatti si spostano anche di molto fuori dal loro habitat naturale, figuriamoci un gatto “in fuga” da un ambiente ostile. E alla fine si è arrivati al miracolo, grazie a una “gattara”, che l’ha avvicinata per offrirle del cibo e alla fine l’ha portata dal veterinario, che l’ha identificata grazie al microchip.

Lieto fine, dunque, per una storia che era iniziata con una polemica per i commenti social aggressivi ma che era proseguita con una grande gara di solidarietà: per Luisella si erano infatti attivati anche molti lavoratori aeroportuali e animalisti della zona di Malpensa.