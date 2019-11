Ruba vestiti al centro commerciale, denunciata

Ancora un furto sventato dalle Volanti del Commissariato di Gallarate.

Erano le ore 18.30 di ieri quando un equipaggio in servizio di controllo del territorio è stato inviato dalla locale centrale operativa al supermercato Carrefour di Viale Milano dove un addetto aveva appena bloccato una donna rea di aver asportato della merce.

Le immagini dell’impianto di video sorveglianza e l’occhio vigile del personale addetto al controllo hanno “fotografato” le azioni della donna che con fare disinvolto si recava nei camerini prova con dell’abbigliamento intimo da donna per poi uscirne senza nulla al seguito. La circostanza quantomeno “sospetta” ha infatti trovato conferma quando la donna è stata bloccata subito dopo aver superato le barriere antitaccheggio ove non ha potuto far altro che desistere dall’intento criminoso, ammettere le proprie responsabilità e restituire tutta la merce sottratta poco prima. Accompagnata per una completa identificazione presso gli uffici del Commissariato, è stata deferita per tentato furto e proposta alla Divisione Anticrimine della Questura per l’emissione di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Gallarate.