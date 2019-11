Rubano alle Corti, denunciati due minorenni

Nella serata di giovedì 28 novembre i carabinieri di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano due ragazzini, entrambi di origini albanesi, individuati come responsabili in concorso del reato di furto aggravato.

I carabinieri sono intervenuti al centro commerciale Le Corti dove hanno bloccato i due minori poco dopo aver rubato un capo di abbigliamento sportivo rimuovendo la placca antitaccheggio con una tronchesina che veniva posta sotto sequestro. La refurtiva è stata recuperata e restituita.