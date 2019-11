Una serata con Matteo Della Bordella e il suo libro “La via meno battuta”

Una serata di incontro, per parlare di montagna, scalate e soprattutto del contenuto del suo libro.

Matteo Della Bordella, alpinista malnatese, presenterà mercoledì 20 novembre (ore 21.00) il suo libro “La via meno battuta”, edito da Rizzoli. Appuntamento all’aula magna dell’Università degli studi dell’Insubria di via Ravasi.

“Il più visionario degli alpinisti italiani racconta la sua storia di montagna, di amicizia, di paura e di coraggio, di strade non prese, per parlarci di come affrontare la vita e del potere che abbiamo di cambiarla”