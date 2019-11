Serie C in diretta, Como – Pro Patria

Tredicesima di andata per il Girone A di Serie C. La Pro Patria fa visita al Como dopo due sconfitte di fila che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tigrotti. Fischio d’inizio alle ore 17.30 e diretta di VareseNews attiva già dal prepartita. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ComoProPatria sui social.

