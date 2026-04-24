Aggressione allo spray urticante, la polizia di Como denuncia due persone

La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà mercoledì sera per lesioni personali aggravate in concorso, un cittadino marocchino di 31 anni, regolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia, ed un tunisino di 32, irregolare. Quest’ultimo è stato, inoltre denunciato per getto di cose pericolose.



La Volante, intorno alle 22.00, è intervenuta in Piazza Camerlata per la segnalazione di un’aggressione con arma da taglio.

Giunti sul posto gli agenti hanno individuato la vittima, un tunisino di 24 anni, che ha riferito di essere stato aggredito dai due soggetti stranieri con un’arma da taglio per poi essere stordito con uno spray urticante.



I due soggetti sono stati fermati poco distanti dall’accaduto e, a seguito di ispezione, il 32enne è stato trovato in possesso dello spray incriminato.

In questura, dagli ulteriori accertamenti, sono emersi i precedenti di polizia del 31enne marocchino in materia di immigrazione e furto aggravato; il 32enne tunisino è risultato incensurato.

Entrambi sono stati quindi denunciati in stato di libertà per lesioni personali in concorso ed il 32enne denunciato per getto di cose pericolose.