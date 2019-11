Ve la ricordate Silvia Romano?

Non si è mai dimenticato, neppure un giorno, di Silvia Romano. Beppe Colombo, consigliere di Buguggiate, da mesi pubblica un post sul suo profilo con l’hashtag #velaricordatesilviaromano?

Oggi, mercoledì 20 novembre, ricorre l’anniversario del rapimento della giovane donna: Silvia Romano, 23 anni, laureata con una tesi sulla tratta degli esseri umani, è da dodici mesi nelle mani di un gruppo armato sconosciuto; si trovava in Kenya per conto della Onlus Africa Milele attiva in progetti di sostegno all’infanzia.

Chi l’abbia rapita e per quale ragione non si sa. Di lei si sono perse le tracce e niente si muove, almeno ufficialmente. Per questo anche un post al giorno, da un piccolo paese di provincia, ha la sua importanza. Sul suo profilo Facebook la cooperatrice aveva scritto: «Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona». Questa è Silvia Costanza Romano.