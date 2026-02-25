Paolo Risi presenta a Buguggiate il noir “Greg, direttore responsabile” nella rassegna “Storie in Comune”

A Buguggiate si torna a parlare di libri con la rassegna “Storie in Comune”.

Venerdì 27 febbraio alle 21 presso il Centro di Aggregazione sociale Ubuntu di via Trieste Paolo Risi presenta il romanzo “Greg, direttore responsabile”, Fox and Sparrows edizioni.

L’autore dialogherà con Angela Borghi del suo noir ambientato sul Verbano, la seconda avventura dell’irresistibile personaggio di Greg Stefanoni, dopo il precedente “La notte padana”. Il giornalista si inoltra in un’indagine dalle mille difficoltà nell’ambito della politica locale e le sue connivenze con la malavita organizzata, seguito passo passo dall’autore con pagine ricche di atmosfera e dalla prosa brillante.

Paolo Risi si descrive così

Sono nato a Varese, nel quartiere Masnago, quello del palazzetto e dello stadio, un posto come tanti altri se non fosse stato per l’edicolante Motta e per l’amico Pino Tanzarella, grandi divulgatori di belle letture e novità musicali. Passate le età dei giochi e della scuola dell’ obbligo, dopo un tentativo infruttuoso di lavorare nell’ industria tessile, mi sono iscritto, incoraggiato da una passione misteriosa per lo sport, all’ Istituto Superiore di Educazione Fisica di Milano. Una scuola bella e divertente che mi ha portato, per vie tortuose, ad occuparmi di giornalismo sportivo e successivamente di attività motorie nel campo della disabilità.

Da sempre leggo, credo da prima di saper leggere, pochi classici veri (per pigrizia) e molte scoperte folgoranti che poi diventano piccoli classici personali (fra i miei autori preferiti Matheson, Carver, Bukowski, Fenoglio, Scerbanenco…). Nonostante il tempo passato mi inebriano ancora una frase scritta bene, una storia raccontata con passione.