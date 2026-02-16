Varese News

A8, chiude per cinque ore l’entrata di Buguggiate in direzione Milano

Il provvedimento scatterà alle 20:00 di questa sera, lunedì 16 febbraio, per ispezioni ai cavalcavia. Riapertura prevista all'una di notte. L'alternativa consigliata è lo svincolo di Gazzada

lavori autostrada notte

Nuovi disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori notturni che utilizzano l’Autostrada dei Laghi. Dopo le chiusure annunciate per Gallarate, Autostrade per l’Italia comunica un intervento urgente che interesserà lo svincolo di Buguggiate proprio nelle prossime ore.

I dettagli della chiusura

Per consentire le attività di ispezione tecnica dei cavalcavia, l’entrata di Buguggiate rimarrà chiusa al traffico per chi è diretto verso Milano.

Quando: Dalle ore 20:00 di lunedì 16 febbraio.

Riapertura: Prevista per le ore 1:00 di martedì 17 febbraio.

Si tratta di un intervento breve, della durata di cinque ore, ma collocato in una fascia oraria che potrebbe ancora interessare chi rientra tardi dal capoluogo o si sposta verso sud per i turni serali.

Il percorso alternativo

Per chi deve immettersi in autostrada in direzione Milano durante l’orario del cantiere, la società Autostrade consiglia come alternativa di utilizzare l’entrata dello svincolo di Gazzada.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
