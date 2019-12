In 1300 alla “pedala coi campioni”

In una fredda mattinata di dicembre si sono ritrovati in 1300 a Brinzio per partecipare alla 20esima edizione della Pedala con i Campioni in ricordo di Michele Scarponi.

E’ stato papà Scarponi a dare il via al variegato gruppo di partecipanti alla manifestazione voluta da Dario Andriotto, Daniele Nardello, Cristiano Frattini, Tupak Casnedi, Oscar Mason, Andrea Peron e Stefano Zanini, coordinata da Sergio Gianoli, con l’organizzazione tecnica del Velo Club Sommese e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Brinzio,

L’evento inserito nel contesto della manifestazioni della Varese Sport Commission ha visto pedalare nel gruppo i professionisti Edward Ravasi, Davide Ballerini, Davide Orrico, Enrico Gasparotto Luca Chirico Ivan Santaromita ed Eugenio Alafaci, gli ex professionisti Damiano Cunego, Michael Rogers, Luca Paolini oltre a Noemi Cantele e Valentina Carretta.

Una volta conclusa la parte pedalata è stato consegnato il ricavato della giornata ad otto associazioni onlus che operano sul territorio del Varesotto e tra i partecipanti sono state sorteggiate le maglie dei campioni presenti. Il gruppo più numeroso è risultato il Team Funtos Bike di Verbania con 128 iscritti.