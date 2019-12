Cinque luoghi da visitare per vivere la magia del Natale

Voglia di una giornata fuori porta in pieno stile natalizio? Le proposte certo non mancano, dai tradizionali mercatini ai centri cittadini che si illuminano per le feste. E non occorre andare troppo lontano per immergersi nella magia del Natale…

A poco più di un’ora d’auto da Varese c’è la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso che quest’anno celebra i dieci anni di attività con molte novità oltre all’atmosfera natalizia e festosa che caratterizza questo luogo. Qui tutti i dettagli

Se le luci vi affascinano non potete perdervi quelle della Città dei Balocchi, lo speciale allestimento che rende speciale per tutto il periodo delle feste il centro di Como. Eventi, proiezioni, iniziative speciali e molto altro. Come raggiungerla

Per gli appassionati di presepi torna quest’anno uno degli eventi più amati: i Presepi sull’Acqua a Crodo in Valle Antigorio. Decine di presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, con un comune denominatore: l’acqua. Una ricetta semplice e vincente, che nelle passate cinque edizioni ha richiamato un pubblico numerosissimo alla scoperta del territorio che accoglie questi preziosi allestimenti dedicati alla Natività. Qui i dettagli

Se avete in programma una gita in montagna può essere perfetta la tappa ad Aosta, dove è tornato il mercatino “Marché Vert Noël”, il caratteristico villaggio natalizio nella cornice dell’area archeologica del Teatro Romano. Tra le bancarelle del mercato di Natale sarà possibile trovare idee regalo originali: specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche. I dettagli

Chi è alla ricerca di fiabe e magia a Macugnaga troverà la Regina dei Ghiacci, ispirata al mondo di Frozen. Ghiaccio, neve e lo scenario delle montagne saranno gli elementi che accompagneranno la terza edizione di questa iniziativa. I dettagli

Se infine volete restare in provincia, le iniziative natalizie nel Varesotto non mancano, le trovate qui.