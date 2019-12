Al Teatro Giuditta Pasta va in scena il musical Wonderland

Il ritmo del musical anticipa il Natale e chiude la programmazione del teatro Giuditta Pasta prima della pausa festiva.

Domenica 22 dicembre alle ore 16 va in scena Wonderland, liberamente tratto dal film di Tim Burton “Alice in Wonderland”.

Alice, ormai diciannovenne, non ricorda più nulla della sua avventura passata in Wonderland. Il giovane Lord inglese Hamish Ascot organizza una festa in suo onore con l’intento di farle una proposta di matrimonio. Alice rimane interdetta dinanzi agli ospiti che la stanno fissando in attesa della sua risposta, quando viene attirata dalla comparsa improvvisa del frettoloso Bianconiglio. La ragazza decide ancora una volta di inseguirlo e si getta una grande buca nel terreno ai piedi di un arbusto. Benvenuti in Wonderland …

La regia e le coreografie sono firmate da Rachele Tarantino, ballerina professionista con esperienze teatrali, televisive e di eventi live in genere. Coreografa e Docente di hip hop e house dance presso B Fit di Legnano (MI) e Danzarte asd di Cislago (VA). È fondatrice e responsabile di B.Crew Legnano, dance crew che opera nel campo degli eventi live in genere e, in particolar modo, in quelli riguardanti l’intrattenimento in ambito sportivo.

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Domenica 22 dicembre 2019 | ore 16.00

WONDERLAND

liberamente tratto dal film Alice in Wonderland

regia e coreografie di Rachele Tarantino

Per informazioni e prenotazioni:

Uffici tel. 02 96701990 – biglietteria tel. 02 96702127

WhatsApp: 333 5676085

info@teatrogiudittapasta.it

www.teatrogiudittapasta.it

Gli orari di apertura della Biglietteria durante le Festività Natalizie:

– lunedì 23 e martedì 24 dicembre | ore 9.00 – 13.00

– sabato 28 e lunedì 30 dicembre | ore 9.00 – 13.00

– martedì 31 dicembre | dalle ore 18.00

– giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio |ore 9.00 – 13.00