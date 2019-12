Apre a Gallarate la pista da ghiaccio

È diventata, nel tempo, una tradizione, come del resto in tante altre piazze della provincia lombarda: è la pista da ghiaccio di Gallarate, che anche quest’anno è stata allestita tra piazza Libertà e l’imbocco di via Verdi.

Dopo qualche giorno d’attesa, la pista apre domenica dalle 15.30. Quest’anno la pista sarà montata a Gallarate per un periodo più lungo, l’autorizzazione è valida fino al 31 gennaio.

L’impianto è privato, accessibile a pagamento e con alcune offerte definite da convenzione del Comune.