A casa Penny si spoglia l’albero

Un albero pieno di colore e passione, che ogni giorno cambia addobbi: è quello che si può vedere al piano -2 delle Corti, dove c’è Casa Penny, la sede dell’associazione “Varese IN… Maglia”

Per il Natale 2019, Tonia e le sue vulcaniche volontarie, a cui si aggiungono sempre nuove realtà, hanno inventato infatti ” Spoglia l’albero” un progetto solidale a cui si può contribuire sia realizzando addobbi, sia comprandoli.

Il grande albero di Natale esposto in sede («Per cui ringraziamo di cuore Agricola Varese» sottolineano le volontarie) è infatti pronto per farsi “spogliare” ogni giorno, con gli acquisti dietro offerta libera degli addobbi appesi: ci sono presine, chiudipacco, addobbi per l’albero di Natale.

Quell’albero però non resta mai vuoto: perchè ogni giorno nuove volontarie lo riempiono di nuovo con i loro lavori fatti a mano.

L’obiettivo finale è quello di offrire a uno o più bambini meno fortunati la quota di partecipazione, quindi la possibilità di partecipare, ad un camp estivo per una settimana dove praticare tante attività educative ed inclusive: nella speranza che, alla fine delle feste natalizie, l’albero resti spoglio davvero

Per chi volesse contribuire on i propri lavori facendo un’offerta per i lavori realizzati, Casa Penny è aperta al piano -2 delle Corti, davanti al Carrefour, il mercoledì mattina dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30 e, fino a Natale, anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17,30

Per maggiori informazioni: varesein@gmail.com – tel. 3483628960