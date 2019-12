Cento Amazon Hub Locker nelle stazioni di FerrovieNord

Entro la fine del 2020 cento Amazon Locker saranno installati nelle stazioni della rete di FerrovieNord in Lombardia. Grazie all’installazione dei Locker, Amazon sarà in grado di offrire a pendolari e residenti una modalità di ritiro dei pacchi semplice e sicura. Una operazione che riguarderà quasi tutta la rete, se si considera che le stazioni FN sono circa 120, tra le province di Milano, Varese, Como, Monza e Brianza, Novara e Brescia.

«Molti clienti Amazon sono spesso in viaggio e vogliono ricevere i loro ordini nel momento e nel posto più comodo per loro – ha dichiarato Alessia De Col, responsabile del programma Amazon Hub in Italia e Spagna -. Amazon è impegnata nel rendere la vita dei suoi clienti sempre più semplice, siamo quindi felici di poter offrire loro una nuova opzione di consegna e di mettere a disposizione anche dei pendolari più impegnati i nostri Amazon Locker nelle stazioni della rete FerrovieNord. Ci auguriamo che questo progetto sia solo il primo di lunga serie da realizzare in Italia».

Gli Amazon Locker permettono ai clienti di ricevere gli ordini effettuati su Amazon presso il punto di ritiro che preferiscono in modo semplice e sicuro, senza alcun costo aggiuntivo. La maggior parte dei Locker sono accessibili ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La consegna presso gli Amazon Locker è disponibile per milioni di prodotti in vendita su Amazon.it con la possibilità di scegliere fra le opzioni di spedizione in un giorno oppure standard. In media i clienti che utilizzano i Locker riescono a ritirare o restituire un pacco in meno di un minuto.

«Vogliamo che le nostre stazioni – ha sottolineato Paolo Nozza, presidente di FerrovieNord – siano sempre più luoghi da vivere e non semplicemente spazi utilizzati per il transito, l’arrivo e la partenza. L’installazione dei Locker per il ritiro degli acquisti, come anche l’attivazione di servizi come il book crossing o la concessione in comodato a enti locali e associazioni degli immobili non più usati per l’attività ferroviaria vanno in questa direzione».

Pao, street-artist simbolo di Milano – che ha colorato la città con le sue opere come i famosissimi pinguini realizzati sui panettoni di cemento – ha appositamente ideato un disegno per il Locker di Milano Cadorna «La street art nell’arco di 20 anni si è trasformata da movimento underground, malvisto da amministrazioni e cittadini a risorsa per rendere più vivibili ed umane le città, contribuendo a trasformare non luoghi donandogli spesso una nuova identità. Colgo con piacere questa occasione per contribuire a rendere la stazione Cadorna un luogo più bello, non solo di passaggio, ma punto significativo di scambio e condivisione», ha commentato Pao.

Dopo aver completato l’acquisto su Amazon, il cliente procederà con il pagamento e selezionerà un Amazon Locker. Non appena l’ordine sarà arrivato a destinazione, il cliente riceverà una mail di notifica con un codice unico, l’indirizzo e gli orari di apertura dell’Amazon Locker selezionato. Da quel momento avrà a disposizione tre giorni per il ritiro del pacco. Al momento del ritiro potrà scegliere se digitare il codice ricevuto via mail o scansionare il codice a barre che apriranno la casella del Locker contente il suo ordine.

La costante crescita della rete logistica di Amazon consente all’azienda di garantire consegne sempre più rapide e capillari. I Locker sono un servizio che fa parte dell’offerta Amazon Hub, che comprende anche Counter, pensata per rendere il ritiro degli ordini il più comodo possibile. In tutta Italia sono presenti oltre un migliaio di Locker che offrono ai clienti una modalità di ritiro degli ordini alternativa, comoda e sicura senza alcun costo aggiuntivo. Counter è invece la nuova rete di punti di ritiro che consente ai clienti di ritarare i propri acquisti presso migliaia di punti vendita affiliati ad Amazon.