“Ci hanno rubato il tappeto rosso, che povertà d’animo”

Vi raccontiamo una “piccola” storia triste che purtroppo, rovina lo spirito natalizio con il quale i commercianti cercano di valorizzare Varese.

Questa notte è stato rubato il tappeto rosso steso sul marciapiede davanti al negozio di strumenti musicali Luciano, di via Como. Il tappeto stamattina (venerdì) era sparito dopo essere stato disteso l’8 dicembre.

«Non è stato strappato o rovinato da una bravata, ma sparito! – ci scrive Andrea Luciano – Ovviamente il costo è irrisorio, ma la povertà d’animo che porta a rubare un tappeto, per altro già chiaramente sporco, dovrebbe far riflettere». Luciano strumenti musicali è in attività dal 1966 ed è una realtà storica.