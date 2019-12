Dal comune 110.000 euro per le società sportive

Si passa da poche centinaia di euro fino ad assegni da oltre 11mila. Sono i contributi che l’amministrazione comunale di Busto Arsizio ha deciso di riconoscere alle società sportive che praticano attività agonistica in città e che, alla fine, arrivano alla cifra di 110.000 euro.

Il contributo viene riconosciuto per le attività svolte nella stagione 2018/2019 e cioè tra il settembre 2018 e il luglio di quest’anno e si basa su una relazione che ciascuna realtà deve aver presentato per rendicontare le sue gare e i suoi tornei.

La fetta più grande di questa torta va a alla Pro Patria Ginnastica che da sola si vede assegnare 11.400 euro e che -tra l’altro- nei prossimi mesi dovrebbe vedere iniziare anche gli attesissimi lavori per la costruzione del suo nuovo palazzetto all’interno del Campus di Beata Giuliana (LEGGI QUI). C’è poi una quota che oscilla tra i 5 e i 7mila euro che viene riconosciuta a Pallacanestro Busto Arsizio asd, Busto Nuoto, U.S. Oratorio SS. Filippo, Ardor Calcio, Club Amici dello Sport C.A.S, Bu Do Kan, Pro Patria a.r.c, Busto 81 e Asd Nicolò Rezzara.

Altre fette di importo inferiore vengono assegnate ad altre realtà sportive. In totale, alla fine, quelle che hanno ricevuto un sostegno da parte di Palazzo Gilardoni sono 33. Per consultare tutto l’elenco si può cliccare qui.