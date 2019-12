Dalle minoranze l’allerta sullo spaccio di droga in città

Un appello a condividere la preoccupazione per la presenza di spacciatori sul territorio comunale è stato lanciato nel corso dell’ultimo consiglio comunale dal gruppo Lega Nord che siede sui banchi della minoranza.

“Recentemente alcuni cittadini si sono rivolti a me per segnalare la presenza a Castellanza di spacciatori di droga che svolgono la loro azione delittuosa nel nostro territorio – scrive a nome del gruppo il consigliere Angelo Soragni – Non convinto di ciò, ho voluto accertarmi di persona se quello che i cittadini asserivano era vero. Con la mia automobile ci siamo recati sul posto che corrisponde a via della Pace in direzione rotonda largo degli Alpini a 300 metri sulla sinistra. Mi sono fermato in una rientranza della strada ed esattamente dopo 5 secondi è apparso un individuo che si è avvicinato velocemente quasi correndo verso la mia automobile. Devo dire che ci siamo spaventati perché non ci aspettavamo un comportamento simile e con un tempo di reazione così veloce. E’ indubbio che il personaggio ci ha scambiati per compratori di droga. Perché questa comunicazione? Credo che come cittadini non possiamo tollerare che la nostra città diventi un luogo di spaccio con tutte le conseguenze che ne seguono. Per esempio aumento dei furti nelle abitazioni, scippi, rapine ecc.”.

“Sono convinto che le Forze dell’ordine siano a conoscenza del problema e che stiano sicuramente monitorando il territorio per affrontare la situazione – conclude Soragni – Sono certo però che se tutto il consiglio comunale chiedesse un presidio costante del territorio potremmo riuscire non dico ad eliminare il problema droga ma almeno ridurlo drasticamente a Castellanza. Ho saputo che il costante controllo nei boschi di Rescaldina da parte delle forze dell’ordine ha parzialmente risolto lo spaccio in quei luoghi, trasferendo però il problema nel territorio di Castellanza. Dovremmo pertanto mobilitarci tutti insieme, maggioranza e opposizione, per evitare che tale malaffare si cronicizzi sul nostro territorio”.