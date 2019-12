Dava passaggi alle prostitute in cambio di sesso, arrestato dopo 12 anni

Venerdì scorso i Carabinieri della stazione di Laveno Mombello hanno arrestato un uomo italiano di 70 anni, residente nella zona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Torino. Sul suo conto è stato emesso un provvedimento di carcerazione dopo la condanna inflitta dall’autorità giudiziaria piemontese alla pena di un anno e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione.

I fatti risalgono a molti anni fa, precisamente al 2007. L’uomo, allora residente in provincia di Novara, era stato arrestato dai Carabinieri di Arona perché in più occasioni si era adoperato per portare con la sua automobile delle prostitute sui luoghi scelti per esercitare l’attività.

Passaggi che venivano “pagati” con qualche prestazione sessuale piuttosto che piccole somme di denaro, circostanza questa che si è concretizzata nell’accusa di sfruttamento della prostituzione.

La sentenza emessa dal Tribunale di Novara ha confermato le accuse di 12 anni fa, e dopo le formalità l’uomo è stato prelavato dalla sua abitazione e trasferito nel carcere di Varese.