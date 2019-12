Diede fuoco alla casa, arrestato

Ci sono i testimoni, e la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, vagliata dalla magistratura.

E ora c’è anche un arresto per l’incendio doloso appiccato il 16 marzo 2014 a Mozzate quando un uomo, un cittadino tunisino B.B.F., 54enne, residente in città è accusato di aver dato fuoco alla propria abitazione, a Turate. Il 24 dicembre di quest’anno, per quei fatti è stato eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Como.

I fatti secondo la ricostruzione dei carabinieri si svolsero la sera di cinque anni fa quando l’uomo, in uno stato d’animo insofferente per vicissitudini personali e lavorative, approfittando dell’assenza della moglie e premeditatamente, dopo aver sparso liquido infiammabile sulle tende e fino al letto appiccò il fuoco e si allontanò.

Gli approfondimenti investigativi condotti dai militari all’epoca dei fatti, sviluppati attraverso mirati sopralluoghi e di escussione di testi, hanno delineato un quadro probatorio nitido e condiviso dall’Autorità Giudiziaria, la quale ha emesso il citato provvedimento.

Prendendo in carico il provvedimento restrittivo, dunque, i militari della Stazione di Mozzate si sono immediatamente dedicati alla localizzazione del destinatario che, rintracciato a Mozzate, è stato sottoposto alla pena della detenzione domiciliare come disposto dall’autorità giudiziaria.