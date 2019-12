Il difficile Natale dei dipendenti Tecnoteam, senza stipendio da mesi

Non sarà un buon Natale per i dipendenti della Tecnoteam, azienda di Gorla Maggiore che si occupa di progettazione e installazione di reti di telecomunicazione. Da circa sei mesi, infatti, quasi tutti i dipendenti non ricevono lo stipendio.

Una situazione che si è protratta per lungo tempo e che adesso comincia a pesare sui bilanci familiari di più di 30 persone. I lavoratori ora temono per il posto di lavoro e con l’arrivo del nuovo anno le prospettive si fanno più buie.

Da quanto trapela da ambienti aziendali sembra che da qualche tempo il proprietario, che risulta essere una donna residente a Napoli, non starebbe più pagando i fornitori mentre il figlio, che risulta dipendente ma amministratore di fatto, avrebbe aperto una nuova società, intestata ad un altro familiare stretto. Da qui la paura che l’obiettivo sia quella di caricare di debiti la vecchia società e farla fallire.

La nuova entità starebbe già lavorando in subappalto nei cantieri di società che lavorano per Telecom, al posto della Tecnoteam ma utilizzando alcuni dei lavoratori provenienti da quell’azienda. Anche i sindacati sono sul piede di guerra e pare ci siano già in atto procedure di ingiunzioni di pagamento.