Il Galà del Commercio: “un anno di risultati celebrati divertendoci”

«Confcommercio nell’ultimo anno ha messo in campo la sua credibilità e la sua autorevolezza, lanciando un messaggio a livello locale e a livello provinciale chiaro e forte: non solo ci siamo, ma ci stiamo radicando sempre più perché crescere è possibile. E anche il secondo Gran Galà del Commercio fa parte di questo percorso».

Renato Chiodi, presidente di Ascom Gallarate, guarda oltre il successo da tutto esaurito dello spettacolo andato in scena domenica sera al Teatro Condominio: «Era per noi, per i vertici provinciali di Confcommercio rappresentati dai massimi esponenti e per i nostri associati, un’occasione per ritrovarsi e per fare festa. Ma è stato anche un modo per metterci ancora una volta la faccia: abbiamo mostrato ciò che è stato fatto negli ultimi 365 giorni, grazie all’impegno quotidiano del personale all’interno delle nostre sedi, ma soprattutto all’esterno. La grande partecipazione di ieri sera è la conferma del riconoscimento come soggetti dei quali la piccola impresa ha bisogno».

Un ruolo riconosciuto anche dagli sponsor, che non solo hanno contribuito alla realizzazione dello show, ma che sostengono sempre più le iniziative di Ascom: «Le aziende locali – prosegue Chiodi – evidentemente apprezzano il nostro lavoro e credono in noi. Anche questo è un importante risultato raggiunto, che di certo non serve a voltarci indietro con soddisfazione ma a guardare avanti con ancora più entusiasmo». Uno sguardo ad un futuro del quale non può non fare parte anche l’amministrazione comunale gallaratese: «La collaborazione con il sindaco Cassani e l’assessore Mazzetti ha portato a risultati importanti. Il loro sostegno è fondamentale, come lo è stato anche per il Galà al quale, attraverso il patrocinio, ci è stato concesso l’uso gratuito del teatro».

Per quanto riguarda lo spettacolo andato in scena con la direzione artistica di Maurizio Castiglioni, il bilancio è più che positivo: «La sala era gremita e in alcuni momenti le risate e gli applausi hanno coperto la voce degli artisti. Segno che i presenti si sono divertiti. Non era semplice ripetere il successo della prima edizione e per farlo abbiamo azzardato, cambiando genere. Anzi, inventandoci un genere: quello di una esibizione corale stile vecchio Varietà di oltre due ore, con quattro cabarettisti (diversi tra loro), una cantante eccezionale e lo straordinario artista che tutto il mondo ci invidia, Fabrizio Vendramin, in grado di dipingere in diretta e in meno di cinque minuti ritratti perfetti. Posso proprio dire che la scommessa è stata vinta e a maggior ragione aggiungo che fare meglio sarà difficile, ma ce la faremo. Come riusciremo a ripresentarci l’anno prossimo mostrando tanti altri obiettivi realizzati, grazie alla credibilità e all’autorevolezza che sempre saranno il “marchio di fabbrica” in tutta la provincia di Varese di Confcommercio Imprese per l’Italia. La stessa credibilità e autorevolezza che nell’epoca dei social, dove tutto corre veloce e dove si può affermare tutto e il contrario di tutto, acquisisce al valore enorme».